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Ramazan 2022

Dünyanın önde gelen kulüplerinden ramazan mesajı

Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, sosyal medya hesaplarından Müslümanların ramazan ayını kutladı.

Yunus Kaymaz   | 02.04.2022
Dünyanın önde gelen kulüplerinden ramazan mesajı

Istanbul

İngiltere'nin Liverpool Kulübü, "Herkese mübarek bir ramazan diliyoruz." mesajını paylaşırken, Manchester United, "Hoş geldin ramazan, United ailesi olarak sizin için ramazan ayında en iyisini diliyoruz." paylaşımını yaptı.

İspanya'nın Barcelona takımı "Dünyanın dört bir yanında kutlayanlara hayırlı ramazanlar." dileğinde bulunurken, İtalyan ekibi Inter de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yer aldığı kutlama mesajı yayımladı.

İngiltere'den Chelsea ve Manchester City, İtalya'dan Milan, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un aralarında yer aldığı çok sayıda kulüp, mesajlarıyla Müslüman takipçilerinin ramazan ayını kutladı.

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