Dolar
9.94
Euro
11.38
Altın
1,853.62
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,636.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşuyor Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır annelerini ziyaretinde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün çıkışı

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray maçında taraftarların tepkisiyle göz yaşları içinde sahayı terk eden genç oyuncu, daha sonraki dönemlerde performansını yükseltirken Beşiktaş galibiyetinde de başrolü oynadı.

Selçuk Kılıç   | 12.11.2021
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün çıkışı

Trabzon

Süper Lig'in 12. haftasını 30 puanla lider kapatan Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, ortaya koyduğu performansla kötü günleri geride bırakıp takımına önemli katkı sağladı.

Ligin ilk haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, daha sonra da fazla süre alamayan bordo-mavili futbolcu, 4. haftadaki Galatasaray maçında da performansı nedeniyle taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Karşılaşmayı 2-0 yenik durumda götüren Karadeniz ekibinde, bir taraftarın sahaya girip tepki göstermesinin ardından oyundan alınan, sahayı göz yaşlarıyla tek eden genç oyuncu, daha sonraki dönemlerde performansını yükseltmeyi başardı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla forma vermeye devam ettiği bordo-mavili futbolcu, son 4 haftada takımda daha fazla süre alarak takımına katkı sağladı.

Abdülkadir, Beşiktaş karşısında deplasmanda 2-1 galip gelinen karşılaşmada attığı golle 3 puanın alınmasında önemli rol oynadı.

Ligin ilk 12 haftalık bölümünde 11 maçta 649 dakika görev yapan genç futbolcu, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligde 108 karşılaşmada görev yapan Abdülkadir Ömür, 14 kez rakip fileleri havalandırdı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce bordo-mavili futbolcuyu Manchester City'e 23 milyon avroya satmadığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'dan korunmak için sırası gelenlere 3. doz aşı tavsiyesi
Japonya'da Pfizer takviye doz Kovid-19 aşısı için onay aldı
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 290 bini aştı
AB ilaç düzenleyicisi, Kovid-19'a karşı iki ilacın kullanımını tavsiye etti
Türkiye'de 24 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün çıkışı

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün çıkışı

Futbolda haftanın programı

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Cebelitarık'ı konuk edecek

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Pereira'nın arkasındayız

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Pereira'nın arkasındayız
Türkiye-Cebelitarık maçını Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek

Türkiye-Cebelitarık maçını Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yönetimine destek

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yönetimine destek