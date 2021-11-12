Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maç programı şöyle:
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
14 Kasım Pazar:
13.00 Bucaspor 1928-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Buca)
13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pazarspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Kırklarelispor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
13.00 Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfaspor (Tarsus İlçe)
13.00 Isparta 32 Spor-Teco Karacabey Belediyespor (Isparta Atatürk)
13.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)
13.00 Pendikspor-Ankara Demirspor (Pendik)
13.00 Uşakspor-Nazilli Belediyespor (Uşak 1 Eylül)
Kırmızı Grup:
14 Kasım Pazar:
13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Bodrumspor (Van Atatürk)
13.00 Somaspor-Çorum (Soma Atatürk)
13.00 Ankaraspor-Sarıyer (Osmanlı)
13.00 Hekimoğlu Trabzon-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 İnegölspor-Sivas Belediyespor (İnegöl İlçe)
13.00 Niğde Anadolu-Kahramanmaraşspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)
13.00 Adıyaman Futbol Kulübü-Serik Belediyespor (Adıyaman Atatürk)
13.00 Afjet Afyonspor-Turgutluspor (Zafer)
13.00 Diyarbekirspor-Sakaryaspor (Diyarbakır)
13.00 Ergene Velimeşespor-Etimesgut Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)
TFF 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
13.00 Sancaktepe-Arnavutköy Belediyespor (15 Temmuz)
13.00 Kahta 02 Spor-Belediye Kütahyaspor (Kahta)
14 Kasım Pazar:
13.00 Çatalcaspor-Bursa Yıldırımspor (Tepecik Şenol Güneş)
13.00 Nevşehir Belediyespor-Batman Petrolspor (Nevşehir Gazi)
13.00 Karaman Belediyespor-Bergama Belediyespor (Kemal Kaynaş)
13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Kelkit İlçe)
13.00 Osmaniyespor-Başkent Gözgözler Akademi (7 Ocak)
13.00 Artvin Hopaspor-Formül Erbaaspor (Hopa)
13.00 Elazığspor-Hendekspor (Elazığ Doğukent)
2. Grup:
Yarın:
12.00 Yomraspor-İskenderunspor (Yomra İlçe)
13.00 Çarşambaspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Çarşamba Şehir)
13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bayrampaşa (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
13.00 Bitexen Düzcespor-Alagöz Holding Iğdır (Düzce 18 Temmuz)
13.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Siirt İl Özel İdare (Şile)
13.00 Redoks Darıca Gençlerbirliği-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Darıca)
13.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kızılcabölükspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
13.00 Kuşadasıspor-Hacettepe (Kuşadası Özer Türk)
13.00 Altındağspor-52 Orduspor (Çubuk)
3. Grup:
Yarın:
13.00 İçel İdmanyurdu-Gümüşhanespor (Mersin)
14 Kasım Pazar:
13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Başpınar)
13.00 Mardin 1969-Orduspor 1967 (Mardin 21 Kasım)
13.00 Esenler Erokspor-Ceyhanspor (Esenler Erokspor)
13.00 Fethiyespor-Çankaya (Fethiye)
13.00 Belediye Derincespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Belediye Derince)
13.00 Karşıyaka-Modafen (İzmir Atatürk)
13.00 Ağrı 1970-Edirnespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Kardemir Karabükspor (Of)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.