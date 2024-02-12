Trabzonspor ligde 5 maç aradan sonra kazandı

Trabzon
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.
Karşılaşmanın 9. dakikasında soldan son çizgiye inen Trezeguet, topu Eren Elmalı'ya çıkardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Erce Kardeşler, topu kornere çeldi.
34. dakikada Trezeguet'in ceza yayı kenarından yaptığı sert vuruşta, kaleci Erce Kardeşler'i geçen top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Barhdi, tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.
45+1. dakikada Bardhi'nin ceza alanı sol çaprazından kullandığı serbest atışta, kaleci Erce Kardeşler, sol tarafına uzanarak tehlikeyi önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz kapandı.
İkinci yarı
49. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sağ kanattan ilerleyen Meunier'in ortasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.
60. dakikada Visca'nın sağ taraftan derinlemesine pasında savunmanın arkasında topla buluşan Bardhi'nin şutunda, kaleci Erce Kardeşler karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
61. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Enis Destan'ın kafa vuruşunda, savunma çizgi üzerinden topu çıkardı.
70. dakikada Bardhi'nin soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanında Enis Destan'ın sert kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu çıkarmayı başardı.
77. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Enis Destan'ın pasında rakibinden sıyrılarak ceza alanına doğru sokulan Bardhi'nin ceza yayı üzerinden yerden sert şutunda, top kaleci Erce Kardeşler'in uzanamadığı sağ köşesinden filelere gitti: 2-0.
90. dakikada Dadashov'un ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ üst köşesine gelen topu kornere çelmeyi başardı.
90+1. dakikada Abdulkadir Parmak'ın uzak mesafeden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına yatarak tehlikeyi önledi.
Trabzonspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.