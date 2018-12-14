Quaresma Beşiktaş'ta daha hırçın

İSTANBUL - ERCAN DOĞAN

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Malmö'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada kırmızı kart gören Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı formayla hırçın bir görüntü sergiliyor.

Kariyerinde Sporting Lizbon, Porto, Barcelona, Inter ve Chelsea gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen Portekizli oyuncu, bu takımlardaki görüntüsüne göre Beşiktaş'da daha agresif bir oyun ortaya koyuyor.

Beşiktaş'ta 6. sezonunu geçiren 35 yaşındaki oyuncu, gördüğü kartlarla da gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekipte 6 sezonda 212 resmi karşılaşmaya çıkan Quaresma, toplam 55 sarı kart görürken, 8 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Siyah-beyazlı ekibe ilk olarak 2010-2011'da transfer olan Portekizli futbolcu, söz konusu sezonu 13 sarı ve bir kırmızı kartla tamamladı. Quaresma, bir sonraki sezonda ise 12 sarı ve 2 kırmızı kart görmekten kurtulamadı.

Beşiktaş'a ikinci kez 2015-2016 sezonunda transfer olan Ricardo Quaresma, hırçın görüntüsünden uzaklaşamadı. Siyah-beyazlı formayla 2015-2016'da 10 sarı ve 2 kırmızı kart gören Quaresma, sadece 2016-2017'de kırmızı kart görmemeyi başardı. Portekizli oyuncu, bu sezonu 10 sarı kartla tamamladı.

Geçen sezon 5 sarı ve 2 kırmızı kart gören Quaresma, 2018-2019'un ilk bölümünde de şimdiden 5 sarı ve 1 kırmızı karta ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'deki karşılaşmalarda 45 sarı ve 5 kırmızı kart gören Quaresma, Avrupa maçlarında 5 sarı, 2 kırmızı ve Türkiye Kupası'nda 5 sarı, 1 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Eski takımlarında daha az kırmızı kart gördü

Quaresma, Avrupa'da formasını giydiği Sporting Lizbon, Porto, Barcelona, Inter ve Chelsea'de bu kadar hırçın görüntü sergilememişti.

Avrupa'nın bu önemli takımlarında toplam 342 resmi mücadeleye çıkan Portekizli futbolcu, 64 sarı ve 5 kırmızı kart görmüştü.

Beşiktaş'ta 3,8 maçta bir sarı kart gören Quaresma, diğer takımlarda ise 5,3 karşılaşmada bir aynı durumu yaşadı.