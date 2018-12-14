Akhisarspor'un ilk Avrupa macerası iyi geçmedi

Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Akhisarspor, bu sezon J Grubu'nda oynadığı 6 maçta sadece 1 puan aldı.

Fotoğraf: AA/Evren Atalay

İZMİR - ALİ KORKMAZ

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Akhisarspor, bu sezon J Grubu'nda oynadığı 6 maçta sadece 1 puan aldı.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atan Akhisarspor, bu sezon ilk kez yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamadı. J Grubu'nda İspanya'dan Sevilla, Rusya'dan Krasnodar ve Belçika'dan Standard Liege ile mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, galip gelemediği 6 maçta 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Ege temsilcisi, bu maçlarda 4 gol atıp, kalesinde 14 gol gördü.

Grup aşamasında 6-0 yenildiği Sevilla karşılaşması dışında tüm maçlarını 1 farkla kaybeden Akhisarspor, Standard Liege deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen beraberliği yakaladığı müsabakada rakibine 2-1 mağlup oldu. Yeşil-siyahlı ekip, kendi evinde Sevilla karşısında 2-0 mağlup duruma düşmesine rağmen 2-2 beraberliği yakaladığı maçta 87. dakikada penaltıdan kalesinde gördüğü golle rakibine 3-2 mağlup oldu. Akhisarspor, Krasnodar deplasmanında ise 1-0 öne geçtiği müsabakada rakibine 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Son maçında dün Standard Liege'i konuk eden Akhisarspor, 0-0 berabere kaldığı müsabakayla UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek puanını elde etti.

Teknik direktörler

UEFA Avrupa Ligi'nde 2 farklı çalıştırıcının görev yaptığı yeşil-siyahlı ekipte Safet Susic'in görevden ayrılmasının ardından geçici olarak göreve gelen Cem Kavçak, Akhisar'da 1-0 mağlup oldukları Krasnodar maçında takımın başında sahaya çıktı.

Cem Kavçak'tan sonra göreve gelen Cihat Arslan da diğer 5 müsabakada görev aldı.

4 golde 3 oyuncunun imzası var

UEFA Avrupa Ligi'nde Akhisarspor'un ilk golünü Onur Ayık, Standard Liege deplasmanında attı.

Onur Ayık'ın 2 gol kaydettiği grup maçlarında Elvis Manu ile Serginho da birer kez fileleri havalandırdı.

En fazla forma giyenler

Yeşil-siyahlı ekipte grup maçlarında 20 futbolcu şans buldu.

Abdoulwahid Sissoko, Caner Osmanpaşa ve Onur Ayık'ın 6 maçta da mücadele ettiği Akhisarspor'da Sissoko 499, Caner Osmanpaşa ise 495 dakika sahada kaldı.