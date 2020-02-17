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Spor, Futbol

Trabzonspor Hüseyin Çimşir yönetiminde ligin zirvesinde

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile ilk yarıda puan kaybettiği rakiplere karşı bu kez kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavili ekibin yeni çalıştırıcısı, Şenol Güneş'ten sonra liderlik yaşayan ilk teknik adam oldu.

Selçuk Kılıç   | 17.02.2020
Trabzonspor Hüseyin Çimşir yönetiminde ligin zirvesinde

Trabzon

Trabzonspor, konuk ettiği lider Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenip, Süper Lig'de 1 maç eksiğine rağmen 298 hafta sonra 44 puanla zirveye yerleşti.

Bordo-mavili ekip, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile 4 maçlık iyi bir periyot geçirip, ilk yarıda puan kaybettiği rakiplere karşı bu kez kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

Ligin 19. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile rakip sahada yapacağı müsabaka, yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Trabzonspor, ikinci yarıda çıktığı diğer 4 maçı da kazanmasını bildi ve hanesine 12 puan yazdırdı.

Bu süreçte Trabzonspor, ilk yarıda 1-1 berabere kaldığı Kasımpaşa'yı 6-0, 1-1 berabere kaldığı Fenerbahçe'yi 2-1, 2-2 berabere kaldığı Gençlerbirliği'ni 2-0 ve 2-1 mağlup olduğu Demir Grup Sivasspor'u ise 2-1 yenme başarısı gösterdi.

Trabzonspor, söz konusu rakiplere karşı ilk yarıda 5 gol atıp, kalesinde 6 gol gördü. Hüseyin Çimşir idaresinde ikinci yarı aynı takımlar önünde 12 gol bulan bordo-mavililer, sadece 2 gol yedi.

Kupada 6 sezon sonra yarı final

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda da başarılı sonuçlar alıp, 6 sezon sonra yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, son 16 turunda Yukatel Denizlispor, çeyrek finalde de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kupanın dışına iterek yoluna devam etti.

11 sezon sonra ilk

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'da 11 sezon sonra en iyi başlangıcı yapan teknik adam olmayı başardı.

Bordo-mavililer, 2008-2009 sezonunda, dönemin teknik direktörü Ersun Yanal'ın gönderilmesinin ardından takımın başına geçen Ahmet Özen yönetiminde ilk 4 maçtan galibiyetle ayrılmıştı.

Çimşir'in liderlik başarısı

Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takımda görev yapan son 10 teknik adam içinde liderlik yaşayan ilk çalıştırıcı oldu.

Son olarak teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2010-2011 sezonunun 29. haftasında liderlik gören bordo-mavililer, daha sonra bunu tekrarlayamadı.

Karadeniz ekibinde Şenol Güneş'in ardından görev yapan Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodziç, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman, liderlik yaşayamamıştı.

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