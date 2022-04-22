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Spor, Futbol

Trabzonspor, Adana Demirspor'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 34. haftada yarın Adana Demirspor'a konuk olacak.

Selçuk Kılıç   | 22.04.2022
Trabzonspor, Adana Demirspor'a konuk olacak

Trabzon

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.


Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.

Karadeniz ekibi, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Adana'ya hareket edecek.

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