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Spor, Futbol

Fenerbahçe Ankara'dan 1 puanla ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'deki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşması, 1-1 beraberlikle sona erdi.

Ömer Hakan Kibar   | 07.04.2019
Fenerbahçe Ankara'dan 1 puanla ayrıldı

Ankara

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig’de MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe, Eryaman Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe’den Serdar Aziz MKE Ankaragücü’nden Orgill mücadele etti. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

Spor Toto Süper Lig'deki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşması 1-1 tamamladı. 

10. dakikada Mehmet Ekici, kendi getirdiği topu sol kanattan atağa destek veren Hasan Ali Kaldırım'a bıraktı. Bu futbolcu bekletmeden topu ceza alanı içindeki Mehmet Ekici'ye aktardı. Mehmet Ekici'nin vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topu köşeden çıkardı.

17. dakikada kullanılan serbest atışta topun başına geçen Mehmet Ekici'nin şutunda kaleci Altay Bayındır son anda köşeden meşin yuvarlağı kornere çeldi. Köşe atışından gelen topla son oynayan Soldado'nun vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

24. dakikada Soldado'nun sağ taraftan ceza alanı içindeki Moses'a gönderdiği topa bu futbolcu dokunamadı.

42. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Canteros'un attığı topla defansın arkasında buluşan Boyd, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşma, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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