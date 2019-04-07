Fenerbahçe Ankara'dan 1 puanla ayrıldı

Ankara
Spor Toto Süper Lig'deki MKE Ankaragücü-Fenerbahçe karşılaşması 1-1 tamamladı.
10. dakikada Mehmet Ekici, kendi getirdiği topu sol kanattan atağa destek veren Hasan Ali Kaldırım'a bıraktı. Bu futbolcu bekletmeden topu ceza alanı içindeki Mehmet Ekici'ye aktardı. Mehmet Ekici'nin vuruşunda, kaleci Altay Bayındır topu köşeden çıkardı.
17. dakikada kullanılan serbest atışta topun başına geçen Mehmet Ekici'nin şutunda kaleci Altay Bayındır son anda köşeden meşin yuvarlağı kornere çeldi. Köşe atışından gelen topla son oynayan Soldado'nun vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
24. dakikada Soldado'nun sağ taraftan ceza alanı içindeki Moses'a gönderdiği topa bu futbolcu dokunamadı.
42. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Canteros'un attığı topla defansın arkasında buluşan Boyd, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
Karşılaşma, 1-1 beraberlikle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.