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Spor, Futbol

Trabzonspor, 18 haftadır liderliğini sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'de 26 hafta sonunda 63 puanla ilk sırada yer alan Trabzonspor, 18 haftadır liderliğini sürdürüyor.

Selçuk Kılıç   | 23.02.2022
Trabzonspor, 18 haftadır liderliğini sürdürüyor

Trabzon

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, daha sonra liderlik koltuğunu bırakmadı.

Karadeniz ekibi, ligde 19 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 63 puan toplarken en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile arasında 14 puanlık fark oluşturdu.

Trabzonspor, kalan 12 haftada şampiyonluk yolundaki avantajını koruyarak mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

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