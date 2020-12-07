Şenol Güneş: 'Bizim çocuklarımız' dediğimiz oyuncularımızla gruptan çıkmaya çalışacağız

İstanbul
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşen ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, kurayı değerlendirdi.
TRT Spor'a telefonla bağlanan Güneş, "Kura bir şans işi. Hayırlı olsun. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası'na katılmak için olağanüstü çalışmak gerekiyor. Bu takımların hepsi güçlü." diye konuştu.
Üçüncü torbadan güçlü Norveç'in geldiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Cebelitarık ile daha önce hiç karşılaşmadık. Letonya'ya 2004 Avrupa Şampiyonası öncesi kaybetmiştik. Çekişeceğimiz takımlar kağıt üzerinde Hollanda ile Norveç görünüyor. Önemli olan bütün maçları kazanmak için sahaya çıkmak. Biz de öyle yapacağız. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Hollanda ile daha önce oynayıp kazanmıştık ama güçlü bir takım. Norveç'in güçlü oyuncuları var." ifadelerini kullandı.
Şenol Güneş, rakipleri çalışacaklarını vurgulayarak, "Hem rakipler hakkında bilgi toplayacağız hem de analizlerini yapacağız. Kendi takımımızda kadromuz aşağı yukarı belli. 'Bizim çocuklarımız' dediğimiz iyi oyuncularımızla bu gruptan çıkmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.
Hollanda'nın zor takımlardan biri olduğunu anlatan Güneş, "Bana göre Fransa, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Portekiz bize daha uygun. Hollanda, son dönemde hem Almanya hem de Fransa ile yaptığı maçlarda çok iyi futbol oynadı. Yeniden bir çıkış yapmak istiyorlar. Hangi takım olursa olsun her maça kazanmak için çıkan, sevimli, tutkulu, çalışkan, sonuna kadar savaşan bir takım olup, oyuncu kalitemizle ülkemizi iyi tanıtmak istiyoruz. Bir yola girdik. Bu yolun sonu da aydınlık olsun istiyoruz. Dünya Kupası'na gitmek için önümüze kim çıkarsa onu yenmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Yardımcı: Dengeli bir grup oldu
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı da TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlandık. Bana göre çok dengeli bir grup oldu. Hollanda ve Norveç en güçlü rakipler. En son Hollanda ile 2015'te Konya'da oynamıştık. Ancak Hollanda ondan sonra çok büyük çıkışa geçti. Norveç de güçlü. Bana göre yarış Hollanda, Norveç ve Türkiye arasında olacak gibi gözüküyor. Karadağ ve Letonya ile daha önce oynadık. Tanıdığımız ülkeler. Cebelitarık ile ilk kez karşılaşacağız." diye konuştu.
TFF Birinci Başkan Vekili, Türkiye'nin iyi bir jenerasyona sahip olduğunu aktararak, "Bizim çok yetenekli ve uluslararası tecrübesi olan bir oyuncu grubumuz var. Şenol hoca gibi de çok tecrübeli bir teknik adamımız var. Biz de birinci olabilecek potansiyele sahip bir takımız." ifadelerini kullandı.
Katar'ın Türkiye için önemine değinen Yardımcı, "Katar, son 10-15 yılda futbola çok büyük yatırım yaptı. Ülke olarak dostumuz ve stratejik ortağımız. Katar'da Türkiye'nin olması ayrı bir önem ve anlam taşıyacak. 32 takımlı son Dünya Kupası olacak. İlk defa da Orta Doğu'da bir Dünya Kupası düzenlenecek. Türkiye'nin orada olmasını çok arzuluyoruz. İnşallah milli takımımız bizi gururlandırarak gruptan çıkar ve Katar'daki turnuvada yerimizi alırız." değerlendirmesinde bulundu.
2021'de İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili de konuşan Yardımcı, "Pandemiden dolayı 1 yıl ertelenmişti. Geçen hafta UEFA'dan ekipler geldi ve çalışmalara yeniden başladık. Her bakımdan hazırız. Her türlü organizasyon ve planlamalar zaten hazırdı. Bizim için önemli olan seyircili mi, yoksa az seyirciyle mi oynanacak olmasıydı. Onun kararını UEFA Yönetim Kurulu mart ayındaki toplantıda verecek. Bizim isteğimiz seyirciyle oynanması. Aşı haberleri çok pozitif. İnşallah mayıs ayına kadar koşullar düzelir ve İstanbul'da seyircili oynama fırsatını yakalarız." şeklinde görüş belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.