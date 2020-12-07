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Spor, Futbol

Trabzonspor'un galibiyet serisi son buldu

Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, ​​​​​​​1-1 berabere kaldı.

Selçuk Kılıç   | 07.12.2020
Trabzonspor'un galibiyet serisi son buldu Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, ​​​​​​​1-1 berabere kaldı.

8. dakikada Ekuban'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Samassa sağ üst köşeye doğru gelen topu kornere çeldi.

12. dakikada Ekuban'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Afobe'nin kafa vuruşunda top üsten auta gitti.

16. dakikada Fajr'in soldan kullandığı serbest atışta, yere çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır, sol köşesine uzanarak güçlükle kornere çeldi.

22. dakikada Gradel'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

36. dakikada Baker'in soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

45. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Sağ taraftan kendi yarı alanından kaparak taşıdığı topu Ekuban, Abdulkadir Ömür'e aktardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza alanı sağ çaprazında tekrar topla buluşan Ekuban, meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın sol tarafından filelere gönderdi: 1-0.

46. dakikada Baker'in pasında ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Samassa topu kontrol etti.

72. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Diabete, topu ceza alanı içindeki Ekuban'a çıkardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Samassa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Demir Grup Sivasspor, beraberliği sağladı. Ceza alanı içi sol tarafında Gradel'in rakiplerinden sıyrılarak içeriye doğru çıkardığı topa önce Yatabare dokundu. Ardından meşin yuvarlağı bir anda yakın mesafede önünde bulan Hasan Arslan, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

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