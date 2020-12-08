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Spor, Futbol

Göztepe, erteleme maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek

İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Ali Korkmaz   | 08.12.2020
Göztepe, erteleme maçında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek

İzmir

Süper Lig'de İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 7. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak Göztepe-Aytemiz Alanyaspor müsabakasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Ligde son 5 haftada yenilgisi bulunmayan ve bu müsabakalarda 9 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip 15 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

İlk mağlubiyetini 5 Aralık Cumartesi günkü Gençlerbirliği maçında 2-1'lik skorla alan Aytemiz Alanyaspor ise maç eksiği ve averajla lider durumda bulunuyor.

Cezalı durumdaki Yalçın Kayan'ın forma giyemeyeceği Göztepe'de Lamine Gassama'nın da sakatlığı var.

Alanyaspor'la 7. randevu

Aytemiz Alanyaspor'la Süper Lig'de 6 maça çıkan İzmir temsilcisi bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Toplam 11 gol atıp, kalesinde 10 gol gören sarı-kırmızılı ekip, yenilmediği 3 iç saha maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

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