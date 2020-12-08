Euro
9.48
Dolar
7.82
BIST 100
1,343.88
Altın
1,863.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
logo
Spor

UEFA'dan hakem Melis Özçiğdem'e görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem'i Sırbistan'ın Spartak Subotica ile Almanya'nın Wolfsburg takımları arasında yarın oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi son 32 tur birinci müsabakasında görevlendirdi.

Ercan Doğan   | 08.12.2020
UEFA'dan hakem Melis Özçiğdem'e görev

İstanbul

UEFA, FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem'i Sırbistan'ın Spartak Subotica ile Almanya'nın Wolfsburg takımları arasında yarın oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi son 32 tur birinci müsabakasında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sırbistan'ın Subotica şehrindeki Gradski Subotica Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Melis Özçiğdem'in yardımcılıklarını Deybet Gök ve Betül Nur Yımaz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'dan pandemiye karşı 3'üncü ek bütçe paketi
KKTC'de Kovid-19 kaynaklı 6. ölüm
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 68 milyonu geçti
Doktor Nuh Berekatoğlu: İki saat iyisin ardından ölecek gibi oluyorsun
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Sadece 8 gün yetecek kadar Kovid-19 test materyalimiz var

Benzer haberler

UEFA'dan hakem Melis Özçiğdem'e görev

UEFA'dan hakem Melis Özçiğdem'e görev

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı mesaisi başladı

Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal: Tırmanışa geçtik ve galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz

Trabzonspor Abdullah Avcı ile daha fazla puan topladı

Trabzonspor Abdullah Avcı ile daha fazla puan topladı
Hatayspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Hatayspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
MLS'te finalin adı Columbus Crew-Seattle Sounders oldu

MLS'te finalin adı Columbus Crew-Seattle Sounders oldu