Euro
6.36
Dolar
5.77
BIST 100
105,983.10
Altın
1,461.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 7 kulüp çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Emre Doğan   | 26.11.2019
Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 7 kulübü çeşitli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligin 12. hafta maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Ayrıca Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk'un da medyada yer alan sportmenliğe aykırı açıklamasında dolayı tedbirsiz olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mavi Vatan’ı savunmak
Hindistan'ın Babri mescid kararı tarihi gerçeklerle örtüşmüyor
ABD'den Orta Doğu barış sürecine yeni darbe
ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma
PKK/PYD ile mücadele bağlamında Türkiye'nin Rusya ve ABD ilişkileri

Benzer haberler

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

'Beşiktaş maçında Kayserispor'a yakışır şekilde mücadelemizi vereceğiz'

Süper Lig'de Anadolu takımları zirveyi sevdi

Sivasspor başarılı performansıyla taraftarını heyecanlandırdı

Sivasspor başarılı performansıyla taraftarını heyecanlandırdı

Süper Lig'de 12. haftayı Sivasspor lider kapattı

Süper Lig'de 12. haftayı Sivasspor lider kapattı
Antalya'da beraberlik

Antalya'da beraberlik