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Spor, Futbol

Beşiktaş, Joao Mario transferini açıkladı

Beşiktaş, Portekiz'in Benfica kulübü ile Joao Mario'nun geçici transferi için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fatih Erel  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Beşiktaş, Joao Mario transferini açıkladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Mario’nun satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Benfica kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario’ya şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." denildi.

31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, geçen sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 51 maçta forma giydi, 9 gol ile 4 asist kaydetti. Mario, Portekiz Milli Futbol Takımı'nda ise 2014 yılından beri 56 kez forma giydi.

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