Milli tenisçi Atakan Karahan, ABD Açık'ta gençler kategorisinde çeyrek finale yükseldi
Milli sporcu Atakan Karahan, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın gençler kategorisinde çeyrek finale yükseldi.
Ankara
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, New York'ta düzenlenen turnuvada milli tenisçinin, üçüncü turda 8 numaralı seribaşı Fransız Theo Papamalamis'i 6-4 ve 7-6'lık setlere 2-0 mağlup ettiği belirtilerek, "Atakan Karahan, bir grand slam turnuvasında teklerde çeyrek finale yükselen ilk Türk tenisçimiz oldu." denildi.
Atakan Karahan, çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Japon Rei Sakamoto ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.