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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Krunic'in Kızılyıldız'a transfer olduğunu duyurdu

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Bosna Hersekli ön libero oyuncusu Rade Krunic, Sırbistan’ın Kızılyıldız ekibine transfer oldu.

Fatih Erel  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Fenerbahçe, Krunic'in Kızılyıldız'a transfer olduğunu duyurdu

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Rade Krunic’in kalıcı transferi konusunda Sırbistan’ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." denildi.

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