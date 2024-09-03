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Spor, Futbol

Trabzonsporlu Trezeguet, Al Rayyan'a transfer oldu

Trabzonspor Kulübü, Trezeguet'in Al Rayyan kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Enes Sansar  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Trabzonsporlu Trezeguet, Al Rayyan'a transfer oldu

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, (Trezeguet) Al Rayyan FC'ye sezon sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Aynı zamanda kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.



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