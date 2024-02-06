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Spor, Futbol

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Hilmi Sever  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Yılport Samsunspor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa'yı disipline verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "sportmenliğe aykırı hareketi", Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları", Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak "talimatlara aykırı hareketi" ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları" sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

Pendiksporlu futbolcu Halil Akbunar da "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderilen isimler arasında yer aldı.

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