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Spor, Futbol

RAMS Başakşehir, sezonu UEFA Konferans Ligi maçıyla açacak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın San Marino'nun La Fiorita takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek.

Hilmi Sever  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
RAMS Başakşehir, sezonu UEFA Konferans Ligi maçıyla açacak

İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağ Futbol Federasyonundan Milos Boskovic yönetecek. Boskovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nikola Radulovic ile Vladislav Radenovic yapacak.

Başakşehir, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 4. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde etmişti.

Rövanş 1 Ağustos'ta

Karşılaşmanın rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak.

Turu geçen ekip, 3. eleme turunda Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


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