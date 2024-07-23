Fenerbahçe, İsviçre'den avantajla dönüyor

İstanbul
Arena Thun'da oynanan müsabakaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, 4. dakikada El Wafi'nin golüyle şok yaşadı. Golün ardından moral bozukluğuyla aradığı ritmi yakalayamayan sarı-lacivertliler, ilk 20 dakikalık bölümün ardından toparlanmayı bildi.
30. dakikada Fred ile net bir pozisyondan faydalanamayan Fenerbahçe'nin, 36. dakikada Sebastian Szymanski ile bir şutu da direkten döndü. Son bölümde rakibini ceza sahasına yaslayan ve üst üste tehlikeler oluşturan sarı-lacivertliler, 44. dakikada penaltı kazandı. 45+1. dakikada Dzeko'nun penaltı golüyle beraberliği yakalayan Fenerbahçe, soyunma odasına eşitlikle gitti.
İkinci yarıya golle başlayan Fenerbahçe, Dzeko'nun 46. dakikadaki golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, oyun üstünlüğünü ele aldığı dönemde 64. dakikada Bislimi'nin golüne engel olamadı. Bu gole hemen 67. dakikada yine Dzeko ile cevap veren Fenerbahçe, 74. dakikada oyuna sonradan giren Ferdi Kadıoğlu ile farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertliler, maçın son dakikasında bireysel hatadan kaptırdığı top sonucunda Valenzuela'nın şutunda topu ağlarında görse de karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.
Bu sonuçla sarı-lacivertliler, sezonun ilk resmi müsabakasını kazanmayı başardı. Müsabakanın rövanşı haftaya Kadıköy'de oynanacak.
İlk yarı
4. dakikada Lugano öne geçti. Sağdan Grgic'in altıpasın önüne etkili ortasında Djiku'dan önce topa kafayla vuran El Wafi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
30. dakikada Tadic'in topukla şık pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Fred'in uzak direğe plasesinde, kaleci topu son anda oyun alanına çeldi.
36. dakikada Szymanski'nin uzak mesafeden yerden sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü.
44. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi-Samuel'in pasında ceza sahası içinde Tadic, Cimignani'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen kaptan Edin Dzeko, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İkinci yarı
Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. 46. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tadic'in şık pasında gelişine Dzeko'nun şutunda, top ağlarla buluştu: 1-2.
64. dakikada Lugano yeniden beraberliği yakaladı. Soldan Bottani'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu sırtı dönük alan Bislimi'nin döndükten sonra uzak direğe sert şutunda, top filelere gitti: 2-2.
67. dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Savunmanın hatalı pasında ceza sahası hemen dışında topu kapan Szymanski'nin bekletmeden pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topun gelişine Dzeko'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.
74. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Solda topla buluşarak içeri kat eden Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası dışından yerden sert bir vuruşla, topu filelere gönderdi: 2-4.
90+4. dakikada Lugano farkı 1'e indirdi. Çıkarken kaptırılan topu ceza sahası önünde kontrol eden Valenzuela'nın sert şutunda, kaleci Livakovic'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-4.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı.
Dzeko'dan hat-trick
Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, yeni sezona hat-trick ile başladı.
Sarı-lacivertlilerin bu sezon ilk resmi golüne 45+1. dakikada penaltıdan imza atan Dzeko, sergilediği performansla beğeni topladı.
38 yaşındaki oyuncu, 46. dakikada takımını 2-1 öne geçirirken, 67. dakikada bir kez daha aynı sevinci yaşadı.
Tadic kaldığı yerden devam etti
Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcusu Dusan Tadic, gol yollarında geçen sezon sergilediği üstün performansı sürdürdü.
Müsabaka boyunca takımının hücum organizasyonlarını yöneten 35 yaşındaki oyuncu, bulunduğu bölgede rakibine önemli üstünlük kurdu.
Fred'i ilk yarıda net bir gol pozisyonuna sokan Tadic, 44. dakikada kazanılan penaltıda da pozisyonun içindeki isim oldu.
Tadic, ikinci yarının başında Dzeko ile öne geçtikleri golün pasını veren isim olarak da dikkati çekti.
Ferdi golle başladı
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu, sonradan oyuna girmesine rağmen sezona golle başladı.
Milli takımla EURO 2024'te mücadele ettiği için sarı-lacivertli takıma geç katılan Ferdi, maçın başında yedekler arasında yer aldı.
Maçın 68. dakikasında Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil olan 24 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada takımının 4. golüne imza attı.
Cenk, ilk resmi maçına çıktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Cenk Tosun, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.
Müsabakaya yedekler arasında başlayan tecrübeli oyuncu, 80. dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil olarak yeni takımında ilk kez forma giydi.
Sarı kartlar itiraz sonucunda geldi
Fenerbahçeli futbolcular, müsabakanın ilk yarısında 2 kez sarı kartla cezalandırıldı.
Sarı-lacivertli oyunculardan Çağlar Söyüncü 18, Dusan Tadic ise 45+3. dakikada hakeme itiraz neticesinde sarı kart gördü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: Taraftarımızın da desteğiyle turu geçmek istiyoruz
Arena Thun'da oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Jose Mourinho, zeminle ilgili maçtan önce mazeret sunmak istemediğini belirtti.
Zeminin kendilerini çok zorladığını dile getiren Portekizli çalıştırıcı, "İstanbul'da hedefimiz taraftarımızın da desteğiyle turu geçmek. Açıkçası maçtan önce zeminle ilgili konuşmak, mazeret sunmak istemedim. Sentetik zemin zor. Futbolcular da zorlandı. Topun akışında zorlandık. Bu zeminde oynamanın zor bir durum olduğunu söyleyebilirim. Bir Şampiyonlar Ligi maçının böyle bir sahada oynanması açıkçası kabul edilemez." diye konuştu.
Kulübün transferde yaptıklarından memnun olduğunu aktaran Mourinho, şunları kaydetti:
"Kulübün transferde çıkardığı işten memnunum. Buraya geldiğimde söz istemedim. Yapabileceğimiz en iyi kadronun kurulmasını istemiştim. Kulüpte bana en iyisini sundu. İyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Tatilde olan oyuncularımız vardı. Zor durumdu ama zamanla herkes performansını artırıyor. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu konuda çaba sarf etmiş herkese teşekkür ediyorum."
Dzeko: "Avantajlı durumdayız"
Edin Dzeko ise avantajı elde ettiklerini dile getirdi.
Sentetik zeminde oynamanın zorluğuna değinen tecrübeli yıldız, "Bu zeminde oynamaya da alışmamız lazım. Maça yavaş başladık, tam giremedik. İkinci yarıya daha güçlü başladık ama maalesef kalemizde 3 gol gördük. Bunlar bizim için çok fazla. Yine de ikinci maç için avantajlı durumdayız." ifadelerini kullandı.
Mourinho ile birbirlerini geçmişten tanıdıklarını hatırlatan 38 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu:
"Büyük bir karakter. Fenerbahçe'de teknik adam olması mükemmel bir durum. Mourinho'yu 2 kelime ile açıklamak zor. 2 kelimeden fazla kelimeyle açıklamak lazım. Her şeyden bir şey barındırıyor. Eğlenceli olduğunda gerçekten eğlencelidir ama sinirliyken de gerçekten sinirlidir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.