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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, kupada çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda MKE Ankaragücü, Anagold 24Erzincanspor'u sahasında 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Muhammed Boztepe, Erkan Tiryaki  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
MKE Ankaragücü, kupada çeyrek finale yükseldi

Ankara

30. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan kullandığı korner atışında, Radakovic'in kafa vuruşunda top altıpasın içindeki Saponara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun dokunuşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

36. dakikada Chatzigiovanis'in soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Saponara'ya yapılan müdahale sonrası hakem Abdullah Buğra Taşkonsoy, penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Tolga Ciğerci, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-0.

44. dakikada Chatzigiovanis'in defans arkasına gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşarak kaleci Erdi Yokuşlu'yla karşı karşıya kalan Pedrinho'nun şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

51. dakikada MKE Ankaragücü farkı üçe çıkardı. Pedrinho'nun sağ korner çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest atışta Radakovic, meşin yuvarlağa altıpas önünde kafayla vurdu. Top 3. kaz filelerle buluştu: 3-0.

58. dakikada Anagold 24Erzincanspor farkı ikiye indirdi. Hasan Kaya'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Oğuzhan Aynaoğlu'nun vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

65. dakikada Hanousek'in soldan ortasında ceza sahası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Macheda'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-1.

90+2. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Hayrullah Bilazer, topu ceza sahasında müsait durumdaki Siraç Astanakulov'a gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 5-1

Karşılaşmayı 5-1 kazanan MKE Ankaragücü adını çeyrek finale yazdırdı.


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