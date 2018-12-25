Süper Lig'de maç kaçırmadılar

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 11 futbolcu tüm maçlarda 90'ar dakika forma giydi. Sezonun 17 maçlık periyodunun tamamında görev yapan oyuncuların 5'i kaleciler oldu.

İSTANBUL - Emre Doğan

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 11 futbolcu, tüm maçlarda 90'ar dakika forma giydi.

Ligin ilk yarısında süre bulan oyunculardan 11'i karşılaşmaların tamamında sahada kalırken, bunların 5'i kaleciler oldu.

Kasımpaşa'dan Ramazan Köse, Veysel Sarı ve Strahil Popov, Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı ile Nejc Skubic, Akhisarspor'dan Fatih Öztürk, Antalyaspor'dan Ruud Boffin, Aytemiz Alanyaspor'dan Fabrice Nsakala, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Leo Schwechlen, Demir Grup Sivasspor'dan Hakan Arslan ve Medipol Başakşehir'den Mert Günok, bütün maçlarda görev alan futbolcular olarak öne çıktı.

5 isim kalesini bırakmadı

Ligin ilk 17 haftalık diliminde 5 kaleci, müsabakaların tamamında sahada kaldı.

Akhisarspor'dan Fatih Öztürk, Antalyaspor'dan Ruud Boffin, Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı, Kasımpaşa'dan Ramazan Köse ve Medipol Başakşehir'den Mert Günok, 17 maçın tamamında görev alıp, 1530'ar dakika kalelerini korudu.

Kasımpaşa'dan 3 futbolcu

Süper Lig'in ilk yarısında 3 futbolcusu tüm maçlarda 90'ar dakika forma giyen Kasımpaşa, bu alanda ilk sırada yer aldı.

Lacivert-beyazlı ekibin yanı sıra Atiker Konyaspor'dan 2, Akhisarspor, Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'den ise birer oyuncu 90'ar dakika sahada kaldı.

10 takımda 90 dakika oynayan yok

Ligin ilk yarısında 10 takımın, tüm maçlarda 90 dakika oynayan futbolcusu bulunmuyor.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kayserispor, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor'da 1530 dakika forma giyen oyuncu olmadı.