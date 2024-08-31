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Spor, Futbol

Kasımpaşa Rize'de kazandı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

Fikret Delal  | 31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Kasımpaşa Rize'de kazandı Fotoğraf: Enver Kalender / AA

Rize

6. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Fall'ın pasında arka direkte topu kontrol eden Ouanes'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

10. dakikada Hojer'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Michev'in kafa şutunda penaltı noktasına topla buluşan Mosci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonucu gol geçersiz sayıldı.

30. dakikada Minchev'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Sowe'un kafa vuruşunda kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi.

35. dakikada Kasımpaşa savunmanın ceza sahasında uzaklaştıramadığı topla buluşan Akintola'nın şutu kaleci Gianniotis'den sekerek kale sahasında Sowe'un önünde kaldı. Sowe'un vuruşunda top ağlara gitmesine rağmen VAR incelemesi sonucu gol geçersiz sayıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarı

72. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa kafayla vuran Ouanes'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonucu gol geçersiz sayıldı.

81. dakikada sol kanattan Akintola'ın yerden ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte gelişine vuran Zeqiri'nin şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

90+7. dakikada Muhammet Taha Şahin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa Sowe'un kafa şutunu kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Oyun alanına geri dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşma, konuk ekip Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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