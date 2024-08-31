Konya'da beraberlik

Konya
11. dakikada ceza sahası içerisine giren Mane'nin pasında topla buluşan Nazon'un şutu kaleci Slowik'te kaldı.
28. dakikada sağ kanattan Boranijasevic'in ortasında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
31. dakikada korner vuruşundan topu alan Cardoso'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Arif Kocaman'ın sert şutu az farkla üstten auta gitti.
42. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Pedrinho'nun şutunu kaleci Bilal Bayazit kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İkinci yarı
49. dakikada Yusuf Erdoğan'nın sağ kanattan ortasında topla buluşan Boranijasevic'in şutu az farkla dışarıya çıktı.
70. dakikada sağ kanattan topu alan Boa Morte'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun şutunu kaleci Slowik çıkardı.
89. dakiakada Guilherme'nin kullandığı kornerde topa yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.