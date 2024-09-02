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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Galler maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı.

Hilmi Sever  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
A Milli Futbol Takımı, Galler maçının hazırlıklarına başladı Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdmanda, seyahat programı nedeniyle akşam saatlerinde kampa katılacak Arda Güler ile izinli olan Kerem Aktürkoğlu yer almadı.

Kalçasından sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu ve sol kasığında zorlanma tespit edilen Semih Kılıçsoy da antrenmana katılmadı.

Kulüp takımlarında dün maça çıkan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başladığı idmanı pas çalışmasıyla sürdürdü.

A Milli Takım'da idmanda yeterli oyuncu sayısını sağlamak için Ümit Milli Takım'dan 7 futbolcu da çalışmaya katıldı. Kaleciler Deniz Dilmen, Emre Bilgin ve Jankat Yılmaz, defans oyuncuları Metehan Baltacı, Emrecan Terzi ile orta sahada görev yapan Bartuğ Elmaz ve Yunus Emre Konak da A Milli Takım idmanında yer aldı. 

Aday kadroya ilk kez davet edilen Emirhan Topçu, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu A Milli Takım ile ilk kez antrenmana çıktı. 

Milli takımın çalışmasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, A Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ural Aküzüm ve Mustafa Temel Bozbağ da takip etti.

Ay-yıldızlı ekip yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla Galler karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.


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