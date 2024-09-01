RAMS Başakşehir Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile Antalyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Fotoğraf: İslam Yakut/AA
İlk yarı
2. dakikada Antalya öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Samudio'nun pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Kaluzinski, ceza sahasına hareketlenen Larsson'a pasını gönderdi. Larsson'un altıpas önünde sağ çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
Fotoğraf: Adem Kutucu/AA
25. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanatta rakibini çalımlayan Opoku'nun altıpas önüne yaptığı ortaya Figueiredo uygun pozisyonda kafayı vurdu, kaleci Kenan Piric iki hamlede çıkardı, boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
41. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Larsson, çalımlarla ceza sahasına girdi. Larsson'un ayak içiyle plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed'in solundan ağlarla buluştu: 0-2.
43. dakikada Başakşehir farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Kemen'in arka direğe yaptığı ortada Pelkas topu kafa ile altıpas içine indirdi, Figueiredo'nun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
62. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Antalyaspor ceza sahası önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına Deniz Türüç geçti. Deniz'in kaleyi sol çaprazdan gören noktadan kullandığı frikikte, kalecinin de müdahale ettiği top üst direğe çarpıp ağlara gitti: 2-2.
64. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Kemen'in penaltı noktası üzerine yaptığı kavisli ortada Piatek, şık bir kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı: 3-2.
72. dakikada ev sahibi takım 4. golünü buldu. Sol kanattan son çizgiye inen Lima'nın altıpas içine gönderdiği sert topa Piatek ayak koydu ve fileleri havalandırdı: 4-2.
81. dakikada Başakşehir farkı 3'e yükseltti. Opoku'nun pasıyla Antalyaspor ceza sahasında topla buluşan Piatek, önünde seken topa sağ çaprazdan sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-2.
Başakşehir karşılaşmayı 5-2 kazandı.
"Başakşehir kalitesini kullanarak skoru değiştirdi. Elimizden geleni yaptık ancak çok farklı mağlup olduk"
Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, "Burada favori takım Başakşehir’di. Zorlu bir takıma karşı oynadık, ilk yarıda çalışmalarımızın sonucuyla 2-0 öne geçtik. Devre de 2-1 sona erdi. Devre arasında oyunumuzu devam ettirmek istedik ama ikinci yarıya düşük ritimde başladık. Başakşehir kalitesini kullanarak skoru değiştirdi. Elimizden geleni yaptık ancak çok farklı mağlup olduk. Önümüzdeki ilk maçta Adana Demirspor ile karşılaşacağız. Elimizden geleni yaparak kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Aurelio, Başakşehir'in güçlü bir kadrosu olduğunu ve haklı bir galibiyet aldığını sözlerine ekledi.
"Yaptığımız hamleler karşılığını buldu, oyuncularım harika bir geri dönüşe imza attılar"
Basın toplantısında açıklamalarda bulunan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, "Harika bir geri dönüş yaptık. Maça aslında korktuğumuz gibi başladık. Ayaklarımız yere basmadan başladık. Konferans Ligi’ne kalmanın rahatlığı oyuncularımın üzerinde vardı. Geçen sene de Sivas maçından sonra burada üçüncülük maçına o rahatlıkla oynayıp büyük bir fırsatı kaçırmıştık. Maç ilerledikçe maçın bize geleceğini hissettirdi oyuncularım. Çok boş alan vardı. 2-0 biraz korkuttu ama 2-1 olduktan sonra tamamen maçın içine girdik. Keny çok istekliydi ama orada Piatek gibi bir golcüye ihtiyacımız olduğunu hissettik. Yaptığımız hamleler karşılığını buldu, oyuncularım harika bir geri dönüşe imza atlılar." ifadelerini kullandı.
"Oyuncularımla gurur duyuyorum, onları övmekten yorulmuyorum." sözlerini kullanan Atan, şöyle konuştu:
"Plana taktiğe o günkü prese bütün antrenmanlara inanılmaz yanıt veriyorlar. Onlar ne kadar teşekkür etsem az yeni gelen oyuncularımız özellikle Berat uzun süre oynadı. Oyunu hemen kavraması, oyun zekasının en kadar gelişmiş olduğunu gösterdi. Onur ile ikisi bize orada çok fazla boşluk hissettirmeyecekler. Crespo girdikten sonra çok hareketli, diri, beklediğimiz sertlikte gördük. Milli arada eksiklerimiz de geri dönecek ve artık geniş rotasyonlu oyuna hakim bir Başakşehir izleyeceğimizi daha da güçleneceğimizi düşünüyorum. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Ligde üç tane deplasman oynayacağız, zor bir fikstür gibi gözüküyor Oralardan sağ çıkarsak ligde de tekrar zirveyi zorlayan pozisyonda devam ederiz. Bu üç maç çok önemli iki maçın üstüne Rapid Wien maçı var. Oyuncularıma hak ettikleri izni verdik. 32 günde 9 maç oynadık. En çok maç oynayan takım biziz. Milli takıma giden oyuncularımız var. Muhammed, A Milli Takıma çağrıldı. Kalede çok güvenli duruyor, orada olması bizim için çok olumlu. Hak ettiği bir pozisyon."
Çağdaş Atan ikinci yarıda oyuna giren ve 3 gol atan Piatek'in performansı hakkında ise "Piatek çok değerli bir oyuncuydu, şu anda tam da istediğimiz gibi alev gibi yanıyor, hem lige hem de Konferans Ligi’ne iyi giriş yaptı. Kafadan başlatmak istemedik, verdiğimiz iki, üç sakat gözümüzü korkuttu. Keny de iyi çalışıyordu oyuncularımızın hepsini aynı seviyeye getirmek istiyorduk. İkinci yarı Piatek’e ihtiyacımız olduğu belliydi. O da bunun karşılığını mükemmel goller atarak verdi. Türkiye kariyerinde üçüncü hat tricik’i takımın önemli oyuncularından ve gizli kaptanlarımızdan biri. Takım içinde çok sevilen, hiçbir zaman egosunu ortaya koymayan, çalışan ve sadece gol atmak isteyen bir oyuncu. Sadece gol atma değil, servis yapma özelliklerini de ön plana çıkartıyoruz. Aramızda çok güzel bir ilişki var. İkinci yarıya çok coşkulu başladık. Galibiyetin mimarı tamamen oyuncularım." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.