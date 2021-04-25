Süper Lig'de görünüm

Ankara
Süper Lig'in 37. haftası, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Kadıköy'de Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Fenerbahçe, üst üste üçüncü maçını kazandı ve zirve takibine devam etti.
Konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup eden lider Beşiktaş, iki maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılan Galatasaray da haftayı üç puanla kapattı.
Süper Lig'in 37. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 2-1
İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-0
Trabzonspor-Fatih Karagümrük: 2-0
Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 0-1
Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor: 3-1
Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: 2-1
Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-3
Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 0-0
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 3-2
38. hafta programı
27 Nisan Salı:
20.30 Atakaş Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)
28 Nisan Çarşamba:
16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Stat henüz açıklanmadı)
16.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
20.30 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)
29 Nisan Perşembe:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor (4 Eylül)
20.30 MKE Ankaragücü-Gaziantep (Eryaman)
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.