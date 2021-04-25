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Spor, Futbol

Süper Lig'de görünüm

Fenerbahçe, 37. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdürdü

Halil İbrahim Avşar   | 25.04.2021
Süper Lig'de görünüm

Ankara

Süper Lig'in 37. haftası, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Kadıköy'de Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Fenerbahçe, üst üste üçüncü maçını kazandı ve zirve takibine devam etti.

Konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup eden lider Beşiktaş, iki maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılan Galatasaray da haftayı üç puanla kapattı.

Süper Lig'in 37. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 2-1

İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-0

Trabzonspor-Fatih Karagümrük: 2-0

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 0-1

Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor: 3-1

Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-3

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 0-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 3-2

38. hafta programı

27 Nisan Salı:

20.30 Atakaş Hatayspor-Gençlerbirliği (Antakya Atatürk)

28 Nisan Çarşamba:

16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)

20.30 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)

29 Nisan Perşembe:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Helenex Yeni Malatyaspor (4 Eylül)

20.30 MKE Ankaragücü-Gaziantep (Eryaman)

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

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