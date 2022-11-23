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Spor

Gürsel Aksel Stadı'nda "Efsane Tur" başlıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadı'nın rehber eşliğinde gezilebileceği tur programı başlatıldı.

Ali Korkmaz   | 23.11.2022
Gürsel Aksel Stadı'nda "Efsane Tur" başlıyor Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

Futbolseverlere kapılarını 26 Ocak 2020'de Süper Lig'deki Göztepe-Beşiktaş maçıyla açan Gürsel Aksel Stadı'nda isteyenler bugünden itibaren tesisi gezme imkanı bulacak.

"Efsane Tur" adıyla tanıtımı yapılan geziye katılanlar, rehber eşliğinde stadı yakından tanıyabilecek. Türkiye'de ilk olarak stat çatısının da görülebileceği turda saha kenarı, yedek kulübesi, soyunma odası, basın toplantı odası ve protokol locası gibi yerler gezilebilecek.

Tur kapsamında penaltı atış etkinliği, Göztepe tarihi sunumu da gerçekleştirilecek. Üç farklı pakette sunulan turda katılımcılar, forma, VIP davetiye, isme özel anı bileti ve Göztepe Dergisi gibi hediyeler de kazanabilecek.

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