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Spor

NBA'de Sacramento Kings'ten üst üste 7. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 113-109 yenerek üst üste yedinci galibiyetini aldı.

Fatih Erel   | 23.11.2022
NBA'de Sacramento Kings'ten üst üste 7. galibiyet

İstanbul

NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda Sacramento Kings, konuk olduğu Memphis Grizzlies'i 113-109 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Üst üste yedinci galibiyetini alan Kings'te De'Aaron Fox 32, Harrison Barnes ise 26 sayıyla oynadı.

Memphis Grizzlies'te Ja Morant'ın 34 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Furkan Korkmaz'dan 9 sayı

Milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın da formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Brooklyn Nets'i 115-106 yendi.

Sakatlıkları bulunan yıldız basketbolcuları Joel Embiid ve James Harden'dan yoksun mücadele eden 76ers, Nets'i mağlup etmeyi başardı.

Philadelphia 76ers'ta Tobias Harris 24 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve galibiyete önemli katkı verdi.

Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 20 dakika 40 saniye süre aldığı maçta 9 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistlik performans gösterdi.

Brooklyn Nets'te ise Kyrie Irving 23 ve Kevin Durant 20 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 115-106

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 109-113

Denver Nuggets-Detroit Pistons: 108-110

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 115-105

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