NBA'de Sacramento Kings'ten üst üste 7. galibiyet
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Sacramento Kings, deplasmanda Memphis Grizzlies'i 113-109 yenerek üst üste yedinci galibiyetini aldı.
İstanbul
NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda Sacramento Kings, konuk olduğu Memphis Grizzlies'i 113-109 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Üst üste yedinci galibiyetini alan Kings'te De'Aaron Fox 32, Harrison Barnes ise 26 sayıyla oynadı.
Memphis Grizzlies'te Ja Morant'ın 34 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Furkan Korkmaz'dan 9 sayı
Milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın da formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Brooklyn Nets'i 115-106 yendi.
Sakatlıkları bulunan yıldız basketbolcuları Joel Embiid ve James Harden'dan yoksun mücadele eden 76ers, Nets'i mağlup etmeyi başardı.
Philadelphia 76ers'ta Tobias Harris 24 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve galibiyete önemli katkı verdi.
Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 20 dakika 40 saniye süre aldığı maçta 9 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistlik performans gösterdi.
Brooklyn Nets'te ise Kyrie Irving 23 ve Kevin Durant 20 sayı kaydetti.
Sonuçlar
Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 115-106
Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 109-113
Denver Nuggets-Detroit Pistons: 108-110
Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 115-105Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.