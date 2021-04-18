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Spor, Futbol

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 35. haftası oynanan iki maçla tamamlandı. Lider Beşiktaş'ın evinde MKE Ankaragücü ile berabere kalmasıyla ikinci sıradaki Fenerbahçe puan farkını 2'ye düşürdü.

Ercan Doğan   | 18.04.2021
Süper Lig'de görünüm

İstanbul

Süper Lig'in 35. haftası oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde haftanın son gününde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerken, Gaziantep ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.

Evinde MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki Fenerbahçe, Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle puan farkını 2'ye düşürdü. Haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray ise farkı 6'ya indirdi.

Sonuçlar

Süper Lig'de 35. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: 2-3

İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 0-0

Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-2

Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-3

Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-3

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 1-1

Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Göztepe-Galatasaray: 1-3

Gaziantep-Kasımpaşa: 2-2

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2

36. Hafta

Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı şöyle:

20 Nisan Salı:

16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)

21 Nisan Çarşamba:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

22 Nisan Perşembe:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

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