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İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde sınırlı sayıda taraftar tribündeki yerini aldı

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda saat TSİ 20.30'da başlayan karşılaşmada, çoğunluğunu sağlık görevlilerinin oluşturduğu yaklaşık 4 bin taraftar tribündeki yerini aldı.

Bilal Acar   | 18.04.2021
İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde sınırlı sayıda taraftar tribündeki yerini aldı Fotoğraf: Ray Tang / AA

Londra

İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde sınırlı sayıda taraftar tribündeki yerini aldı

İngiltere'de Leicester City ile Southampton arasında oynanan Federasyon Kupası yarı final karşılaşmasını sınırlı sayıda taraftar tribünden izledi. Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda saat TSİ 20.30'da başlayan karşılaşmada, çoğunluğunu sağlık görevlilerinin oluşturduğu yaklaşık 4 bin taraftar tribündeki yerini aldı. Stadyum girişinde taraftarlardan negatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu istenirken, test sonucu göstermeyenler içeri alınmadı. Görevliler taraftarlara tribünde maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları uyarısında bulundu. ( Ray Tang - Anadolu Ajansı )

İngiltere'de Leicester City ile Southampton arasında oynanan Federasyon Kupası yarı final karşılaşmasını sınırlı sayıda taraftar tribünden izledi.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda saat TSİ 20.30'da başlayan karşılaşmada, çoğunluğunu sağlık görevlilerinin oluşturduğu yaklaşık 4 bin taraftar tribündeki yerini aldı.

Stadyum girişinde taraftarlardan negatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu istenirken, test sonucu göstermeyenler içeri alınmadı. Görevliler taraftarlara tribünde maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları uyarısında bulundu.


Ülkede maçlar Kovid-19'la mücadelede kapsamında 5 Ocak'tan bu yana seyircisiz oynanıyordu.

İngiltere'de, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin açıklanan 4 aşamalı planın üçüncüsünün başlayacağı 17 Mayıs'tan sonra statlara 10 bin kadar taraftarın alınması hedefleniyor.

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