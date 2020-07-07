Süper Lig'de 32. hafta programında değişiklik yapıldı

İstanbul
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçlarının tarihlerinde değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, iki karşılaşmanın da saat 21.00'de başlayacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.