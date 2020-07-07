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Spor, Futbol

Süper Lig'de 32. hafta programında değişiklik yapıldı

Süper Lig'de Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar, Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası ise 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı.

Emre Doğan   | 07.07.2020
Süper Lig'de 32. hafta programında değişiklik yapıldı

İstanbul

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçlarının tarihlerinde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, iki karşılaşmanın da saat 21.00'de başlayacağı belirtildi.

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