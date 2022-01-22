Dolar
13.46
Euro
15.26
Altın
1,834.53
ETH/USDT
2,505.10
BTC/USDT
35,689.00
BIST 100
2,011.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kasımpaşa, Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Emre Doğan   | 22.01.2022
Kasımpaşa, Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlayacak

İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İki takım, Süper Lig'de son maçlarda sergiledikleri performansla dikkati çekiyor. Ligde çıktığı son 4 müsabakayı kazanan Kasımpaşa, Kayserispor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor. Geride kalan 22 haftada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 24 puanla 15. sırada yer aldı.

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta mağlup olmayan Yukatel Kayserispor ise bu süreçte 3 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Yaptığı müsabakaların 8'ini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 7'sinden puansız ayrılan sarı-kırmızılı takım, haftaya 31 puanla 9. basamakta girdi.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazandı.

Kasımpaşa'da 6 eksik

Lacivert-beyazlı ekipte 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Michal Travnik ile sakatlıkları bulunan Loret Sadiku, Jeffrey Bruma, Nicolai Jörgensen ve Valentin Eysseric yarın sahada olamayacak. Kadro dışı bırakılan Nabil Dirar da karşılaşmada görev yapamayacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da Kovid-19’a karşı kısmi OHAL ülkenin 3'te 2'sine genişletilebilir
Fransa'da 400 bin 851 Kovid-19 vakası tespit edildi
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka artışı yavaşladı
ABD'de Kovid-19 takviye aşılarının faydası 3 ayrı araştırmayla doğrulandı
Türkiye'de 72 bin 555 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Galatasaray Süper Lig'de lider Trabzonspor'u ağırlayacak

Galatasaray Süper Lig'de lider Trabzonspor'u ağırlayacak

Hatayspor Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlayacak

Galatasaray'da Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi
Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım tercihi resmiyet kazandı

Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım tercihi resmiyet kazandı
Galatasaray PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray PFDK'ye sevk edildi