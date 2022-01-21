Galatasaray'da Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığı belirtilerek, "Assunçao'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Portekiz'in Famalicao takımından sezon başında kiralık olarak transfer edilen Assunçao, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadı. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımda sadece 2 resmi maçta görev aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.