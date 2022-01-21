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Spor, Futbol

Galatasaray'da Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi.

Ercan Çakar   | 21.01.2022
Galatasaray'da Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığı belirtilerek, "Assunçao'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Portekiz'in Famalicao takımından sezon başında kiralık olarak transfer edilen Assunçao, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadı. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımda sadece 2 resmi maçta görev aldı.

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