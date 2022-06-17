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Spor, Futbol

Futbolda yaz transfer dönemi başladı

Süha Gür   | 17.06.2022
Futbolda yaz transfer dönemi başladı

İstanbul

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, yaz transfer dönemi 8 Eylül'de tamamlanacak.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 2 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona erecek.

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