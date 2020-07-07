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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

İran'da İstiklal Futbol Kulübü'nün 11 oyuncusu Kovid-19'a yakalandı

İran'ın önde gelen futbol takımlarından İstiklal Futbol Kulübü'nün 11 oyuncusu ve 1 sağlık görevlisinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 07.07.2020
İran'da İstiklal Futbol Kulübü'nün 11 oyuncusu Kovid-19'a yakalandı

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'daki Mesih Danışveri Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İstiklal Futbol Kulübü teknik ekibi ve futbolcularından 61 kişiye yapılan test sonucunda, 11 futbolcu ve 1 sağlık görevlisinde Kovid-19 pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

Virüse yakalanan futbolcular ve sağlık görevlisinin isimleri açıklanmadı.

Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 11 bin 731'e, vaka sayısı ise 243 bin 51'e ulaştı.

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