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Rafael Nadal Madrid Açık'a katılacak

Teniste erkekler dünya klasmanının 2 numarası Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak.

Yunus Kaymaz   | 07.07.2020
Rafael Nadal Madrid Açık'a katılacak

Istanbul

Madrid Açık turnuvasının direktörü Feliciano Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 34 yaşındaki Rafael Nadal ile görüştüğünü ve eylül ayındaki organizasyona katılacağını doğruladığını bildirdi. 

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı ve toprak zeminde oynanan turnuva, 13-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Bu yıl koronavirüs nedeniyle ertelenen turnuvada 8 kez final oynayan Nadal, 5 kez korttan şampiyonlukla ayrıldı.

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