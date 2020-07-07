TFF Tahkim Kurulundan Konyaspor ve Antalyaspor'a ret

İstanbul
TFF'nin açıklamasına göre, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği cezalara Konyaspor ve Antalyaspor kulüplerinin yaptığı itirazı görüştü.
Kurul, Hadziahmetovic'e verilen 2 maç men, Hakan Özmert'e verilen 3 maç men ve 13 bin liralık para cezalarında bir isabetsizlik bulunmadığına karar vererek cezaları onadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.