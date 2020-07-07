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Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulundan Konyaspor ve Antalyaspor'a ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İttifak Holding Konyasporlu Amir Hadziahmetovic ile Fraport TAV Antalyasporlu Hakan Özmert'in cezalarını onadı.

Emrah Oktay   | 07.07.2020
TFF Tahkim Kurulundan Konyaspor ve Antalyaspor'a ret

İstanbul

TFF'nin açıklamasına göre, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği cezalara Konyaspor ve Antalyaspor kulüplerinin yaptığı itirazı görüştü.

Kurul, Hadziahmetovic'e verilen 2 maç men, Hakan Özmert'e verilen 3 maç men ve 13 bin liralık para cezalarında bir isabetsizlik bulunmadığına karar vererek cezaları onadı.

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