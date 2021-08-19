Euro
9.98
Dolar
8.52
BIST 100
1,438.24
Altın
1,789.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Emrah Oktay   | 19.08.2021
Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

21 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

19.15 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay: Mete Kalkavan

21.45 Gaziantep-Beşiktaş: Ümit Öztürk

22 Ağustos Pazar:

19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

23 Ağustos Pazartesi:

19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıma kararı aldı
İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da Kovid-19 vaka artışı sürüyor
Kovid-19 aşılama oranı en düşük il Şanlıurfa'da aşı olana hediye çeki
Dünya genelinde 4 milyar 840 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye'de transferin gözde takımı Alanyaspor

'Fenerbahçe çok güçlü bir takım'

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman, takımla ilk antrenmanına çıktı

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman, takımla ilk antrenmanına çıktı
Trabzonspor, Siopis ile anlaştı

Trabzonspor, Siopis ile anlaştı
Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi sağlık kontrolünden geçirildi