Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
21 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
19.15 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay: Mete Kalkavan
21.45 Gaziantep-Beşiktaş: Ümit Öztürk
22 Ağustos Pazar:
19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
23 Ağustos Pazartesi:
19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Hüseyin GöçekAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.