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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü

Hilmi Sever   | 22.05.2021
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü

Antalya

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürdü.

Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, basına kapalı gerçekleştirildi.

İdmanın ana bölümünde daha çok taktik düzenler üzerinde duran futbolcular, dar alandan hücuma çıkış çalışması yaptı.

İrfan Can Kahveci fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanı A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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