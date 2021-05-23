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Spor, Futbol

Altınordu ile Altay arasındaki TFF 1. Lig play-off finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Mutlu Demirtaştan   | 23.05.2021
Altınordu ile Altay arasındaki TFF 1. Lig play-off finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

İstanbul

TFF 1. Lig'de Altınordu ile Altay'ın 26 Mayıs Çarşamba günü karşılaşacağı play-off finalinin oynanacağı yer belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.

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