Altınordu ile Altay arasındaki TFF 1. Lig play-off finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

İstanbul
TFF 1. Lig'de Altınordu ile Altay'ın 26 Mayıs Çarşamba günü karşılaşacağı play-off finalinin oynanacağı yer belli oldu.
- Altay ile Altınordu Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek
- İzmir Süper Lig'de 18 sezon sonra 2 takımla temsil edilecek
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.