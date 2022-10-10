Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor, Kasımpaşa ile golsüz berabere kalırken, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'a İstanbul'da 2-0 mağlup oldu.
Medipol Başakşehir'in mağlubiyetiyle birlikte ligde yenilgisiz takım kalmazken, sezona istediği gibi başlayamayan Demir Grup Sivasspor ilk galibiyetini aldı.
Haftanın en gollü mücadelesinde ise Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü Kadıköy'de 5-4 mağlup etti.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Gaziantep FK-Adana Demirspor: 1-1
İstanbulspor-MKE Ankaragücü: 1-2
Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: 1-1
Bitexen Giresunspor-Beşiktaş: 0-1
HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: 2-2
Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: 1-0
Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-4
Trabzonspor-Kasımpaşa: 0-0
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 0-2
Puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
10. hafta
Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
14 Ekim Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Kırbıyık Holding)
15 Ekim Cumartesi:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir Belediye)
20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16 Ekim Pazar:
17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
17 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor (Sivas 4 Eylül)
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.