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Spor, Futbol

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.

Emrah Oktay   | 10.10.2022
Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

3. dakikada Mounir'in ceza sahası önünde sol çaprazdan sert şutunda top kaleci Ali Şaşal'dan döndü.

9. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Muhammed uzanarak sağına gelen meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

12. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Biglia'nın yerden şutunda kaleci Ali Şaşal yatarak topun sahibi oldu.

34. dakikada Mounir'in ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda top kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan vuruşunda ise araya giren savunma topu kornere gönderdi.

45. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Derinlemesine gönderilen pasa hareketlenerek ceza sahasına giren Yatabare'nin vuruşunda top kaleci Muhammed'den döndü. Boşta kalan topu kapmak için hareketlenen Njie, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.

45+2. dakikada penaltıyı kullanan Dia Saba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Sivasspor, devre arasına üstün girdi.

58. dakikada Biglia'nın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

85. dakikada Sivas temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Traore'nin rakip yarı alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Gradel, soldan meşin yuvarlağı rakip ceza sahası yakınına kadar taşıdı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası yayı gerisinde buluşan Yatabare, bekletmeden meşin yuvarlağı sağındaki Dia Saba'ya aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan İsrailli futbolcu şık bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.

90+6. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

İkinci yarısı düşük tempoda ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakayı konuk takım 2-0 kazandı.

Bu sonuçla turuncu-lacivertliler ligdeki ilk yenilgisini yaşarken, kırmızı-beyazlılar da ilk galibiyetini aldı.

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