Soldado kızardı Fenerbahçe Kayseri'de kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden İstikbal Mobilya Kayserispor maçı 1-0 kazandı.

KAYSERİ

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden İstikbal Mobilya Kayserispor maçı 1-0 kazandı.

10. dakikada kendi yarı alanında kaptığı topu yaklaşık 60 metre süren Lopes, çizgiye inerek ortasını yaptı. Kaleci Volkan Demirel, Umut Bulut'tan önce yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

20. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Lung, kolaylıkla kontrol etti.

45+1. dakikada Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Soldado, yarı alana yakın bir bölgede Kucher'e yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi Alper Ulusoy'un faul kararı vermesi üzerine itirazlarda bulundu. Alper Ulusoy, yoğun tepki gösteren İspanyol futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

54. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Moses, savunmanın arkasına koşu yapan Jailson'u şık bir pasla topla buluşturdu. Topu kontrol eden Jailson, kaleci Lung'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Lung topu kornere çeldi.

62. dakikada Kayserispor'da Umut Bulut, ceza sahasında kafayla topu filelere yolladı. Maçın hakemi Alper Ulusoy, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu yeniden inceledi. Pozisyonda Kravets'in Serdar Aziz'e faul yaptığını belirleyen Alper Ulusoy, golü iptal etti.

70. dakikada Lopes'in sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktası civarında iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda, kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağı kontrol etti.

75. dakikada kendi yarı alanından çıkmaya çalışan Fenerbahçe'de Isla'ya baskı yaparak topu kapan Mensah, kaleyi cepheden gören noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

87. dakikada Kayserispor öne geçti. Ev sahibi ekibin sol kanattan gelişen atağında, Chery'nin ortasına altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'in solundan filelere gitti: 1-0

90+3. dakikada Fenerbahçe atağında Jailson, topu savunmanın arkasına koşu yapan Eljif Elmas'a aktardı. Ceza sahasında topu kontrol eden Eljif Elmas'ın sol çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşma, İstikbal Mobilya Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu arada maçta bitiş düdüğünün ardından soyunma odalarına giden koridorda hakem Alper Ulusoy'a itirazlarda bulunan Tolgay Arslan, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Müsabakanın 72. dakikasında oyundaki yerini Michael Frey'e bırakan Tolgay Arslan, 6. dakikada ilk sarı kartını görmüştü.

Muhabir: Murat Asil