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Spor, Futbol

Kayserispor son dakika golüyle 1 puanı aldı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor karşılaşması 2-2 sona erdi.

Volkan Kaşik   | 23.12.2021
Kayserispor son dakika golüyle 1 puanı aldı Fotoğraf: Orhan Yoldaş - AA

Malatya

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında. Yukatel Kayserispor'u ağırladı.

21. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın uzun pasında defansın arkasında topla buluşan Tetteh, ceza yayı üzerinde bulunan Adem Büyük'e pasını verdi. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

25. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ndong'un savunmanın arkasına bıraktığı topla buluşan Mounir'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'un solundan ağlarla buluştu: 1-0.

36. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta savunmadan topu kazanan Mounir, ceza sahası yayındaki Adem Büyük'ü topla buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda top filelere gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

55. dakikada Mustafa Pektemek'in pasıyla topla buluşan Gavranovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

56. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Onur Bulut'un sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Gavranovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

73. dakikada Mounir'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Tetteh'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

90. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Thiam'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Mustafa Pektemek'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

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