Dolar
11.58
Euro
13.14
Altın
1,808.48
ETH/USDT
4,101.00
BTC/USDT
51,060.00
BIST 100
1,840.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da Ticaret ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen "Yeni Dünya Düzeni Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Medipol Başakşehir yarın lider Trabzonspor'a konuk olacak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısının son hafta maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Hilmi Sever   | 24.12.2021
Medipol Başakşehir yarın lider Trabzonspor'a konuk olacak

İstanbul

Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Turuncu-lacivertli ekip teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İstanbul ekibi bu maçlarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puan topladı.

Medipol Başakşehir, haftaya lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde 32 puanla 3. sırada giriyor.

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Ömer Ali Şahiner bu mücadelede forma giyemeyecek. Kart cezası biten Leonardo Duarte ise bu mücadelede takımdaki yerini alabilecek.

Bu sezon üç sarı kart gören Mahmut Tekdemir ise ceza sınırında bulunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, TURKOVAC ile ilgili son gelişmeleri anlattı
Fransa’da 91 bin 608 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Omicron varyantında hastanede tedavi görme riski yüzde 50-70 daha az
İtalya'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka sayısına ulaşıldı
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 119 bini geçti

Benzer haberler

Göztepe bu sezon 3. kez ilk golü bulduğu müsabakadan puan çıkaramadı

Göztepe bu sezon 3. kez ilk golü bulduğu müsabakadan puan çıkaramadı

Beşiktaş Önder Karaveli'yle çıkışa geçti

Futbol'da haftanın programı

Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek

Galatasaray, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek
Göksel Gümüşdağ'ın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında favorisi 'Şampiyon Mete Gazoz' oldu

Göksel Gümüşdağ'ın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında favorisi 'Şampiyon Mete Gazoz' oldu
Medipol Başakşehir yarın lider Trabzonspor'a konuk olacak

Medipol Başakşehir yarın lider Trabzonspor'a konuk olacak