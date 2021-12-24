Göksel Gümüşdağ'ın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında favorisi 'Şampiyon Mete Gazoz' oldu
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İstanbul
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları değerlendiren Göksel Gümüşdağ, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı. Gümüşdağ, fotoğrafları çok beğendiğini ve seçim yapmakta zorlandığını söyledi.
Göksel Gümüşdağ, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlibli gencin yürüme hayali" başlıklı fotoğrafını seçen Gümüşdağ, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını tercih etti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.