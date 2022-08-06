Sivas'ta beraberlik

Sivas
9. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yatabare'nin sert vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu güçlükle çeldi.
22. dakikada Markovic'in ceza sahası dışında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Maxim, topu kaleci Muammer Yıldırım'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1.
36. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Goutas'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
53. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki Yatabare'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
61. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında Yatabare topun gelişine sert vurdu. Kaleci Günay Güvenç topu güçlükle çeldi.
62. dakikada Sivasspor penaltı kazandı.
64. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Gradel'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Gaziantep FK cephesi
Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Erol Bulut, Sivasspor’un evinde iyi oynayan güçlü bir ekip olduğunu belirterek, "Bizim adımıza güzel bir maç oldu. Maça iyi başladık ve topun hakimiyeti bizdeydi. 1-0 öne geçtik ve biraz rahatlık gelince rakibe topu bıraktık." ifadelerini kullandı.
Sivasspor'un üzerlerine gelerek pozisyonlara girdiğini aktaran Bulut, şunları kaydetti:
"Rakibimizin ikinci yarı yaptığımız basit hatadan dolayı yakaladığı penaltı… İkinci yarı ortada olan bir maçtı, kazanabilirdik, rakip de maçı kazanabilirdi. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Aramıza sonradan katılan arkadaşlar vardı ve onların biraz güç eksikliğini gözlemledik. 2-3 hafta sonra inşallah daha iyi bir Gaziantep'i herkese izlettireceğiz.”
Bulut, deplasmanda kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür etti.
Demir Grup Sivasspor cephesi
Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.
Ligin ilk maçı olduğu için takımın birbirini tanımadığını ve istedikleri şekilde oyun kuramadıklarını belirten Çalımbay, "Onun için berabere biten bir maç oldu. İlk yarı istediğimiz gibi olmadı ama yine de pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı içeride konuşup değişiklik yaptıktan sonra çok iyi başladık, çok güzel pozisyonlar da yakaladık, golümüzü de bulduk." diye konuştu.
Oynadıkları oyunun üzerine çıkmaları gerektiğini vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:
“Eksikliklerimizi gidermemiz gerekiyor. Avrupa'da böyle oynadığımız zaman bizim için çok zor olur. Bunların çok üstüne çıkmamız gerekiyor, bunun da farkındayız. Tabii ki eksik arkadaşlarımız da var, maç eksiği, antrenman eksiği olanlar var. Leke James’in bir an önce maç temposunu kazanması lazım. Onun için bütün takımlar 3-4 haftadan sonra kendini belli eder ve çok iyi duruma gelirler."
"Benim istediğim sadece üç oyuncu kaldı"
Transfer çalışmalarının sorulması üzerine ise Rıza Çalımbay, şöyle devam etti:
"Üç senedir Avrupa'ya gidiyoruz ve geçen sezon eksiklikten dolayı elendik. Bu sene Avrupa'dan kopmak istemiyorum, özellikle de play-off maçımız da Malmö takımı büyük ihtimal gelecek. Bizim de tanıdığımız bir takım ve burada da lig maçları oynayacağız. Şimdi bizim Adana Demirspor ile maçımız, arkasından kupa ve arkasından Alanyaspor ile maçımız var. Sonra Avrupa maçı ve ardından Beşiktaş maçımız olacak. Kuvvetli takımlar bunların hepsi. Eğer biz iyi bir takım kuramazsak ve eksikliklerimizi gideremezsek sıkıntı yaşarız. İki tarafı da götürme açısından sıkıntı yaşarız."
Çalımbay, transfer konusunda yönetimin çalışma yürüttüğünü dile getirerek, "Benim istediğim sadece üç oyuncu kaldı. Bir kanat oyuncusu, bir forvet arkası ve bir de 8 numara. Bizim tek istediğimiz bu. Bizden 9 oyuncu gitti, şu ana kadar 4 oyuncu aldık. Bizim eksiklerin yerini tamamlasak yeter." ifadelerini kullandı.
Kanat oyuncusu olmadığı için sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Çalımbay, istedikleri oyuncuların takıma katılmasıyla alternatifli bir kadrolarının olacağını ve ligde yukarı sıraları hedeflediklerini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.